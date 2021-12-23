Kaymakam Balcı köy okullarını ziyaret etti

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Yeniçadır köyü İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Sevgili öğrencilerle yakından ilgi gösteren kaymakam Balcı, sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilerin masa tenisi oynama davetini geri çevirmeyerek keyifli anların yaşanmasına sebep oldu.

Okul ziyaretine, Diyadin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, AK Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven, SYDV Müdürü Hekim Adıgüzel ve İlçe Tarım Müdürü Hakan Varol eşlik ederek öğrencileri sevindirdiler.

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