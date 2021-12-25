Ağrı’da termometreler eksi 28 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı’da sıcaklık sıfırın altında eksi 28 dereceyi gösterdi.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 28 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde buz sarkıtları oluştu. Ev ve iş yerlerinin camları dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutarken, vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Bazı vatandaşlar ise soğuk havada video çekip “sıcak memleket” diyerek soğuk havayı tiye aldı.

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Muhammed Güler, “Sabah uyandığımızda eksi 28 dereceyi gösteriyordu. Çok üşüdük, ekmek almaya bile zar zor gittik. Arabalarımızın kapısı bile donduğu için açılmadı” dedi.

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