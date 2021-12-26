Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı’da yaban hayvanları unutulmadı

Ağrı’da, Türk Kızılay’ı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yaptı.

Ağrı’da Türk Kızılay’ı gönüllüleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ortak bir çalışma başlatarak yaban hayvanları için doğada buluştu. Sibirya soğuklarının etkili olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için belirlenen bölgelere giden gönüllüler, sıfırın altında 23 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen yem bıraktı.

Her yıl yaptıkları bu faaliyetleri tekrarlayacaklarını söyleyen Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, “Gönüllülerimiz çok güzel bir faaliyet yaptılar. Hava eksi 23 derece. Haliyle yeryüzü beyaz bir örtü ile kaplanınca doğada yaşayan yanan hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Bizler de gönüllüler olarak her sene yapmış olduğumuz doğaya yem bırakma faaliyetini bu sene tekrardan başlattık. Gönüllülerimiz üşüdüler ama doğadaki hayvanlar için güzel bir faaliyet oldu” ifadelerine yer verdi.

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