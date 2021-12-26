Diyadin'de başlık parasına karşı mücadele devam ediyor

Ağrı Diyadin'de başlık parası ve süt parası adı altında alınan altına karşı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın mücadelesi devam ediyor.

Aslan ve Karip ailesinin bu mutlu gününde yalnız bırakmayan kaymakam Alper Balcı, genç çifti tebrik ederek nişan kurdelesini kesti.

Nişan töreninde konuşan Sn. Balcı şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle Aslan ve Karip ailesine çok teşekkür ederim başlık parası konusunda bize destek oldukları için. Diyadin Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak Diyadin coğrafyasında başlık parası ve süt parası adı altında olan herşeyi yasaklıyoruz. Bu konuda herkesin ve özellikle Diyadin' li vatandaşlarımızın bana destek olmaya davet ediyorum. Aslan ve Karip ailelerinin özverisinden dolayı çok mutlu oldum. Genç çiftimizi nişan töreninde bulunduk, inşallah nikahını kıymayı da bana nasip olur" dedi.

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