Nişan dönüşü kazada hayatını kaybeden iki genç toprağa verildi

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Nişan dönüşü Bursa’dan dönerken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Mehmet Fatih Sönmez ve Ömer Faruk Sönmez memleketleri Ağrı’da toprağa verildi.



İznik’teki nişandan dönerken Bursa’da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Mehmet Fatih Sönmez ve Ömer Faruk Sönmez’in cenazesi akşam saatlerinde memleketleri Ağrı’ya getirildi. Evlerinin önüne getirildikten sonra kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına getirilen Mehmet Fatih Sönmez ve Ömer Faruk Sönmez’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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