Ağrı’da öğretmenlere yönelik seminerler düzenleniyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde ara sınıflarda okumayazma bilmeyen ve akranlarına göre ağır okuyan öğrencilere yönelik öğretmenlere seminerler düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde ara sınıflarda okumayazma bilmeyen ve akranlarına göre ağır okuyan öğrencilere yönelik; Eğitim Müfettişi İbrahim Gökalp tarafından öğretmenlere seminerler veriliyor. Dezavantajlı öğrencilerin dezavantajlarını ortadan kaldırarak sınıf seviyelerine uygun eğitimöğretim çalışmalarına katılmalarının amaçlandığı seminerlerde, öğrencilerin başarıyı tatmaları ve sürdürebilmeleri sağlanarak üst sınıflara hazır hale gelmeleri sağlanacağı ve bu süreçte öğrencilerin sınav başarılarına yansıması hedefleniyor.

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