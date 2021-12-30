Ağrı'da sıcak su havada dondu Başkan Sayan dondurucu soğuğu gözler önüne serdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dondurucu soğuğu gözler önüne sermek için kaynar suyu havaya attı.
Belediye Başkanı Savcı Sayan dondurucu soğuğun etkisini göstermek için, termometreler eksi 22 dereceyi gösterdiğinde Ağrı Belediyesi önünde kaynar suyu havaya attı. Havaya atılan sıcak su, dondurucu soğuğun etkisiyle saniyeler içinde dondu. Başkan Sayan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.