Diyadin'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ve Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Kokrek, Diyadin 14 Nisan Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK bilim fuarını gezerek projeleri incelediler.

Diyadin'de eğitim gören ortaokul öğrencileri kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri derslerdeki konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını okullarında 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarını düzenleyerek sergilediler.

Kaymakam Alper Balcı ve İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrenciler tarafından yapılan çalışmaları tek tek inceleyerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı.

Gerçekleştirilen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda konuşan Kaymakam Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, "Bu fuar sayesinde öğrencilerimiz yeni fikirlerle yeni projeler üretmeye fırsat buldular. Bizler Diyadin Kaymakamlığı ve Diyadin Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimlerine, bilimsel araştırma çalışmalarına gereken maddi manevi desteği sunmaya her zaman hazırız. Bu çalışmada emeği geçen tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve değerli öğrencilerimizi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, bu tür başarılı çalışmaların daha da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

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