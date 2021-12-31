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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da “İlçe Milli Eğitim Müdürleri” toplantısı

İHA

Ağrı’da “İlçe Milli Eğitim Müdürleri” toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığında Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde “İlçe Milli Eğitim Müdürleri” toplantısı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, Edip Erdoğan ve İshak Hasanoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığında il genelinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak ve merkezi sınavlara hazırlık sürecinde yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak amacıyla kazanım değerlendirme sınavlarının (LGSYKS) katılımcılar ile başarı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçe milli eğitim müdürleri tarafından ilçelerindeki kazanım değerlendirme sınavlarının brifing verildiği toplantıda, İlkokul ve ortaokullarda okumayazma becerileri ile okullarda sosyal becerilere ilişkin yürütülen çalışmalar ele alındı. Daha sonra Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Kökrek, Balcı ile 14 Nisan Ortaokuluna geçerek TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını gezip öğrencilerden eserleri hakkında bilgiler aldı. 15 öğretmen gözetiminde 45 öğrencinin 15 eserinin yer aldığı sergi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sergi sonunda Balcı ve Kökrek, emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencileri tebrik etti.

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