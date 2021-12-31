Ağrı’da “Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı” toplantısı düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek kuruluşlarına yönelik “Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı” toplantısı düzenlendi.

Burçin Uysal Öğretmenevi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, ilçe şube müdürleri, mesleki kuruluşların temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve mesleki eğitim merkezleri müdürü katıldı. Toplantıda, 25 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle mesleki eğitim merkezindeki her öğrencinin asgari ücretin yüzde otuzu kadar, kalfalar da asgari ücretin yarısı kadar ücret alacağını ve bu ücretinde devlet tarafından karşılanacağı, bundan dolayı piyasada ara eleman ihtiyacının ortadan kalkacağı, özellikle eğitim dışına çıkmış bireylerin eğitim ve iş hayati ortamına kazandırılacağı, işletmelerinde bundan dolayı personel ve üretim kapasitelerini artırabilecekleri dile getirildi.

Toplantı sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il genelinde ‘Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı’ devam edeceklerini söyledi.

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