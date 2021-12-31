Ağrı’da ilk yardım kursu verildi

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile 2022 yılında spor müsabakalarında görev alacak olan görevlilere ilk yardım sertifikası verildi.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu toplantı salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr.Coşkun Dahharlı, 112 Acil Hizmetler Daire Başkan Yılmaz Erdoğan, Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ ve kursiyerler katıldı.

İlk yardımın hayat kurtardığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dahharlı, “Ağrı’da ki spor camiasının talebi üzerine gerçekleştirdiğimiz eğitimde, kursiyerlere temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konularda eğitimler verdik. Bu eğitimlerde teorik bilgiler, maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi. Eğitim sonrasında yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan kursiyerlere ilkyardımcı belgelerini bugün dağıtıyoruz. İlk yardımcıların bir çok vakada hayat kurtardığına şahitlik ediyoruz. Bu sebeple Ağrı’da her bireyin ilk yardım eğitimi alabilmesi için gereken çabayı gösteriyoruz.” dedi.

İlk yardımcı kursu dolayısı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür eden Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ ise “Spor müsabakalarında oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için çaba harcıyoruz. Bugün burada sertifika alan arkadaşlarımızı, amatör müsabakalarda görevlendireceğiz “ dedi.

Program, sertifika töreni sonrasında son buldu.

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