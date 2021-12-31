Ağrı Valisi Varol, muhtarlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Valisi Varol, muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Ağrı Valisi Varol, muhtarlarla bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2021 yılının son iş gününde “Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısı” kapsamında merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, muhtarların sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.
Ağrı Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Varol’un yanı sıra il protokol üyeleri, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak konuşmalarına başlayan Vali Varol, Ağrı’nın her noktasında görev yürüten muhtarlarla her ay düzenli olarak yapılan bu toplantılar sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin anlaşılarak mahalle ve köylerdeki eksikliklerin hızla giderildiğini belirtti. Muhtarların her birinin istek ve taleplerini tek tek dinleyip ilgili kurumlardan bu hususlarda yürüttükleri faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Varol, köy ve mahallelerde yapılması gereken çalışmalar noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da ilk yardım kursu verildi
YEREL HABERLER Ağrı’da ilk yardım kursu verildi
Ağrı´da dere ve göller buz tuttu, 5 metrelik buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Ağrı´da dere ve göller buz tuttu, 5 metrelik buz ...
Ağrı’da “Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı” toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da “Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı” ...
Ağrı’da “İlçe Milli Eğitim Müdürleri” toplantısı
YEREL HABERLER Ağrı’da “İlçe Milli Eğitim Müdürleri” toplantısı
AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya, Kökrek’e kaleme aldığı kitaplarını hediye etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya, Kökrek’e ...
Diyadin'de Kadın Çığlığı Erbani grubu ilk konserini verdi
YEREL HABERLER Diyadin'de Kadın Çığlığı Erbani grubu ilk konserini ...
Diyadin'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Diyadin'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
Çelebi: “Ağrı ortak paydamız”
YEREL HABERLER Çelebi: “Ağrı ortak paydamız”
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan sıcak suyla 'soğuk hava' deneyi
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan sıcak suyla 'soğuk ...
Ağrı'da sıcak su havada dondu Başkan Sayan dondurucu soğuğu gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Ağrı'da sıcak su havada dondu Başkan Sayan dondurucu ...
Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor
Ağrı -26,9 ile buz tuttu; araçlar çalışmadı
YEREL HABERLER Ağrı -26,9 ile buz tuttu; araçlar çalışmadı
Ağrı’da öğretmenlere yönelik seminerler düzenleniyor
YEREL HABERLER Ağrı’da öğretmenlere yönelik seminerler düzenleniyor
Ağrı’da kazanım değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Ağrı’da kazanım değerlendirme toplantısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.