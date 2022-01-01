Ağrı Valisi Dr. Osman Varol yeni yılda Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti Ağrı’da yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni yılda Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.



Yeni yılda Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, görevi başında bulunan sağlık çalışanlarını ve tedavi gören hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Ağrı’da 2022 yılının ilk bebeğini ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bebeğe Mir Mehmet adını verdi.

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