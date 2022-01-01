Ağrı eksi 27 ile zirvede

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il sıfırın altında eksi 27 derece ile Ağrı oldu.
Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 27 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde dev buz sarkıtları oluştu. Ev ve iş yerlerinin camlarının dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutmasının yanı sıra, dışarıya çıkan vatandaşların da yüzleri buz tuttu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.