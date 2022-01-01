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Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Türkiye-İran karayolunda meydana geldi. Ahmet Kandemir yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Kandemir ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kandemir, kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Selahattin KAÇURU

2022-01-01 14:38:53



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