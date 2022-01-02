Ağrı’da “Gönül Kütüphanesi” kuruldu

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "Gönül Kütüphanemiz" projesi kapsamında Ağrı İl Müftülüğü tarafından İpek Yolu Ortaokulu’nda kütüphane oluşturuldu.

Dünyanın dört bir yanında yaptığı sosyal ve kültürel yardımların yanında eğitim alanında da çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde kütüphane açmak için "Gönül Kütüphanemiz" projesini başlattı. Bu kapsamda Ağrı İl Müftülüğü Ağrı Merkez İpek Yolu Ortaokulu’nda kütüphane oluşturarak "Gönül Kütüphanemiz" projesini hayata geçirdi.

Oluşturulan kütüphanenin açılışında konuşan TDV Ağrı Şube Başkanı ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu, ‘‘Okumak dinimizin ilk emirlerindendir. Kütüphaneler, okumaya teşvik eden ve okumayı keyifli hale getiren mekanlardır. Bu sebeple içeriği zengin yayınları öğrencilerle buluşturacak ve öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayacak bu kütüphanenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."dedi.

Açılış sonrası öğrencilerle de buluşarak sohbet eden Müftü Topçu, öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı süreli yayınlarından olan “Geçerken” isimli dergi hediye etti.

Açılışta ayrıca İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı ve gençlik koordinatörleri de hazır bulundu.

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