Eleşkirt Belediyesi Gelir-Gider tablosunu afişle halka duyurdu

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Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, belediyenin 2021 yılı gelirgider tablosunu belediye hizmet binasına astığı afişle halka duyurdu. Afişte belediyenin; gelirleri, giderleri ve borçları kalem kalem aktarıldı.

Konuyla ilgili Eleşkirt Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Dürüst yönetim, şeffaf belediyecilik ilkesi gereği yaptığımız tüm hizmetlerin hesabını veriyoruz. 2021 yılı gelirgider tablomuzu halkımıza açıklıyoruz. mali borcumuzu 23 milyon TL'ye indirdik. Halkımıza hizmetlerimiz devam edecektir" denildi.

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