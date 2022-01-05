Ağrı’da sis hayatı olumsuz etkiledi

Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Soğuk havanın iyice etkisini hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyir etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.