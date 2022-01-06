AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında yapılan ÜNİDAP toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında yapılan ÜNİDAP toplantısına katıldı

İHA

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında yapılan ÜNİDAP toplantısına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen Doğu Anadolu Projesi Bölge Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5’inci dönem toplantısına katıldı.
Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen ÜNİDAP 5’inci dönem toplantısına YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan üniversitelerin rektörleri ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.
Kültür Merkezi Mavi Salon’da düzenlenen “Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü” programında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve birlik üyesi üniversiteler arasında, eğitimöğretim, araştırmageliştirme ve proje, toplumsal hizmet, bölgesel kalkınma ve ihtiyaç duyulan diğer konular üzerinde iş birliği yapılmasının önemli olduğunu belirtti.
Bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlenen DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Prof. Dr. Özvar, Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınma çabalarını akademik düzeyde desteklemek ve akademik bilgi ve tecrübeyi sahada bu çabalarla birleştirmek üzere kurulan ÜNİDAP’ın düzenlediği yıllık toplantıda hitap etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Üniversitelerin içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurumlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özvar, “Toplum yararına hizmet üreten üniversiteler, yaptıkları araştırmalarla bir yandan bilimsel bilginin ve yeniliklerin peşinde koşarken diğer yandan da ürettikleri bilgi birikimi ve tecrübelerin olumlu etkileriyle ülkenin ve bölgenin refahına katkı sağlar. Benzer şekilde, ülkenin ve bölgenin iş dünyasında duyulan nitelikli işgücü ihtiyacını yürüttükleri eğitim faaliyetleri ile karşılamaya çalışır. Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri ve çevre felaketleri sebebiyle üniversitelerden bulundukları tabii muhitin muhafazasında ve ıslah edilmesinde gayretler beklenmektedir. Kısacası, üniversitelerimiz, bütün fonksiyonları ve paydaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurumlardır. DAP Bölgesindeki her bir ilimizin üniversitesi nitelikli bilgi üreten yetişmiş öğretim elemanı kadrosu ile işte bu hedefe yakın gelecekte ulaşmamızda en büyük pay sahibi olacaktır” diye konuştu.
Prof. Dr. Özvar: “Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamalarını sağlamak, üniversitelerin kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamalarını, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmalarını sağlamak üzere mevcut projelerin yanında yeni projeler üzerinde de çalışmaktadır. İnşallah önümüzdeki günlerde geliştirdiğimiz bu projeleri de sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, literatürde üniversitelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sunabilecekleri başlıca alanları ise şöyle sıraladı: “Araştırma faaliyetleri yoluyla bölgesel inovasyonu artırmak, araştırma kuluçka merkezleri, bilim parkları, ArGe şirketlerinin kurulması ve üniversite araştırmalarının spinoff ve patentler yoluyla ticarileştirilmesini sağlamak, eğitim ve araştırma danışmanlıkları yoluyla yerel endüstri ve işletmelere destek olmak, bölgesel insan kaynakları ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, işletmelerin ve yerel toplulukların ihtiyaçlarına göre belirlenen öğrenci projeleri aracılığıyla bölgeye katkı sunmak, bölgesel işletmeciliği, iş gelişimini ve büyümeyi desteklemek, kültürel gelişim yoluyla sosyal eşitliği geliştirmek, ulusal ve küresel düzeyde bölgenin tanıtımına ve dışa açılmasına katkı sağlamaktadır.”
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında yapılan toplantıda bölge üniversiteleri ve DAP işbirliğiyle bölgenin temel dinamiklerini harekete geçirecek yeni teknolojiler için sınama ortamlarının oluşturulması, ArGe çalışmalarına katkı sağlanması, akademik bilgi ve tecrübenin diğer paydaşlara aktarımının artırılması gibi birçok hususun ele alındığını, toplantının üniversiteler ve bölge paydaşları için verimli geçtiğini söyledi.
Toplantı, rektörlerin konuya ilişkin görüş, dilek ve önerilerini sunmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
YEREL HABERLER Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
AİÇÜ’de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi
Ağrı’da binada çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da binada çıkan yangın paniğe neden oldu
AİÇÜ’de “Bağımlılıkla Mücadele Konferansı” düzenlendi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de “Bağımlılıkla Mücadele Konferansı” düzenlendi
Ağrı’da sis hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Ağrı’da sis hayatı olumsuz etkiledi
Din görevlileri “Oku-Yorum” etkinliğinde buluşuyor
YEREL HABERLER Din görevlileri “Oku-Yorum” etkinliğinde buluşuyor
Ağrı’da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Ağrı’da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Eleşkirt Belediyesi Gelir-Gider tablosunu afişle halka duyurdu
YEREL HABERLER Eleşkirt Belediyesi Gelir-Gider tablosunu afişle ...
Doğubayazıt’ta eğitim kalitesini artırmaya yönelik istişare toplantısı
YEREL HABERLER Doğubayazıt’ta eğitim kalitesini artırmaya yönelik ...
Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Kökrek’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrılı başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü ...
Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve kıyafet yardımı yaptı
YEREL HABERLER Diyadin Türk Kızılay şubesi 314 aileye gıda ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.