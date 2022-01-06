Diyadin’de kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit, Atayolu, Yuva, Şahinşah, Sürmelikoç ve Sürenkök köylerinde yağan kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar Diyadin Özel idaresi ekiplerinin çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı.

Diyadin’de ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı. Köylerinde rahatsızlanan vatandaşların, 112 sağlık ekiplerinin ulaşması için Diyadin Özel idaresi karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaptı. Uzun mesai harcayan ekipler yolu ulaşıma açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.