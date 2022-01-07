En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki Ağrılı gençten 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Antalya’da annesiyle birlikte yaşayan ve özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Ağrılı Rohat Balkı’dan (30) geçtiğimiz pazartesi günü evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Balkı’ya ait telefonun deniz kenarında bulunmasının ardından ailesi kayıp ihbarında bulundu. Antalya’da başlatılan soruşturma kapsamında Balkı’ya ait sosyal medya hesapları incelemeye alınırken, genci arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.