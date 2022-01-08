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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu Ağrı’da

İHA

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu Ağrı’da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, bir dizi programlara katılmak üzere Ağrı’ya geldi.
Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ile birlikte Vali Dr. Osman Varol’u makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren, Vali Varol ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Dr. Emre Topoğlu’ya teşekkür etti. Topoğlu ise, kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Vali Dr. Osman Varol’a teşekkür ederek Türk Bayrağı armağan etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek burada gençlik faaliyetleri ve projeleri hakkında İl Müdürü Çalgan’dan bilgi aldı.
Ağrı Gençlik Merkezini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, burada gençlerin isteklerini dinledi. Topoğlu daha sonra Müzik ve El sanatları atölyelerini ziyaret ederek,kursiyerler ile sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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