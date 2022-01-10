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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla görenleri mest ediyor

İHA

Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla görenleri mest ediyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan Murat Kanyonu’nun beyaza bürünen kayalıkları görsel şölen sunuyor.
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu bölgesinin en önemli akarsularından olan Murat Nehri’nin kaynağından başlayan Murat Kanyonu, kilometrelerce uzunluğu ve aşınma sonucu yamaçlarında oluşan basamak şeklindeki kayalıklarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan kanyon, kış mevsiminde kayalıklarında oluşan dev buz sarkıtlarıyla ayrı eşsiz bir güzelliğe bürünüyor. İlçe merkezi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle ulaşımı rahat olan ve yer yer 150 metre genişliğe ulaşan Murat Kanyon’u, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Murat Kanyonu’nun içinden geçen nehrin kenarında bulunan Millet Bahçesi ise, şehrin gürültüsünden sıkılan vatandaşlar için bir dinlenme noktası oluyor.
Murat Kanyonu’nun her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen vatandaşlardan Merve Toprak “Burası Murat Nehri kaynağının başladığı eşsiz güzellikte bir bölge. Bizler yaz ve kış buraya gelip vakit geçirmeyi seviyoruz. Kışın burayı daha çok seviyoruz çünkü yamaçlarında karlar birikiyor. Beyaza bürünen bu bölgede fotoğraf çekmek ayrı bir keyif veriyor. Bunun yanısıra burası yazın da çok güzel oluyor. Belediye tarafından buraya mesire alanı da yapılmış. İlçe merkezinde yaşayan vatandaşlar buraya gelip piknik yapma şansı da elde ediyor. Tüm fotoğraf severleri ve doğa tutkunlarını bu bölgeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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