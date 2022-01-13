Ağrı Eleşkirt'te köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara

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Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)-AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, bir gün süreyle tatil edildi.

Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Eleşkirt Ayhan İSEN

2022-01-13 08:37:13



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