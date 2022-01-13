Ağrı Eleşkirt'te köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)-AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, bir gün süreyle tatil edildi.
Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Eleşkirt Ayhan İSEN
2022-01-13 08:37:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.