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Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu kitabı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a takdim edildi

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Irak İmamı Azam Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen I. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu kitabı, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a takdim edildi.

Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu kitabı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a takdim edildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Irak İmamı Azam Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen I. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu kitabı, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a takdim edildi.
AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi ile Irak İmamı Azam Fakültesi’nin 2021 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak ortak düzenlediği “İslam’ın Işığında İnsanî Çalışmalar ve Tarihsel Değişimler” temalı I. Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu’na gönderilen bildiriler, makale olarak Irak İmamı Azam Fakültesi’nin uluslararası dergisinin 36. sayısında yayımlandı.
Irak İmamı Azam Fakültesi Dekanlığı tarafından, ek sayı olarak yayımlanan sempozyum makalelerinin baskısı ile birlikte plaket ve bazı hediyeler, AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde tarafından AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a takdim edildi.
Prof. Dr. Karabulut, Irak İmamı Azam Fakültesi ile ilkini gerçekleştirdikleri I. Uluslararası İslâmî ve İnsanî Araştırmalar Sempozyumu gibi bilimsel işbirliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

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