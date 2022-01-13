AİÇÜ’de tasarım sergisi açıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yapılan eserler, ‘Tasarım’ sergisinde buluştu.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen 20212022 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Dönem Sonu Serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Teyfur, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü’nden Öğr. Gör. Sevda GÜL’ün küratörlüğünde öğrencilerin üç aylık çalışmaları arasından seçilen ve içerisinde Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Aşık Veysel, Mehmet Akif Ersoy, Picasso, Ali Kuşçu, Albert Einstein, Leonardo da Vincİ ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın da aralarında yer aldığı 28 ünlü siyasetçi, bilim insanı, ressam, edebiyatçı ve tarihi şahsiyetin kara kalem çizimlerinden oluşan sergiyi gezen Prof. Dr. Karabulut, eserler hakkında bilgi aldı.

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