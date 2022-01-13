Çatıda biriken kar kütlesi caddeye düştü

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Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde 2 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi caddeye düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eleşkirt ilçesi Ahmet Hamdi Şam Caddesi'nde Faruk Göktürk'e ait 2 katlı iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınmasıyla birlikte aşağı düştü. Parça parça dökülen kar, önceden tedbir alındığı için olumsuz bir duruma yol açmadı. Bina sahibi Faruk Göktürk, kar yağışı sonrası çatıda biriken karların döküleceğini tahmin ettiğini belirterek, "Karın akacağını fark edince araçların geçmesine engel olduk, vatandaşları uyardık. Çatıda biriken kar bayağı gürültülü geldi, yer sallandı sandık" dedi.

Karların düştüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Eleşkirt Ayhan İSEN

2022-01-13 17:56:29



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