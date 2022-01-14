Ağrı’da çok sayıda kaçak sigara, tütün ve puro ele geçirildi

Ağrı’da 5 iş yerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, tütün ve puro ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda menşei belli olmayan sahte bandrollü ve bandrolsüz tütün, kıyılmış tütün, makaron ticareti ile satış belgesi olmadan faaliyet gösteren 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda arama yapılan iş yerlerinde 8 bin 425 dolu makaron, 152 bin 800 boş makaron, 557 kilogram nargile tütünü, bin 500 sigara kağıdı, 291 kilogram kıyılmış tütün, 38 elektronik sigara likidi, bin 500 sigara filtresi, 349 puro ve 568 paket sigara ele geçirildi.

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