Vali Varol’dan sporcu eğitim merkezine ziyaret

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Vali Varol, çeşitli branşlarda sportif faaliyetler yürüten sporcularla bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından gençlerle Sporcu Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Varol, sportif faaliyetlere ilişkin yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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