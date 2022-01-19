Ağrı’da “Kazanım Değerlendirme Uygulamaları” toplantıları yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da “Kazanım Değerlendirme Uygulamaları” toplantıları yapıldı

İHA

Ağrı’da “Kazanım Değerlendirme Uygulamaları” toplantıları yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezi ve Taşlıçay ilçesindeki 8’inci ve 12’nci sınıflara yönelik yapılan “Kazanım Değerlendirme Uygulamaları” değerlendirme toplantılarına katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in başkanlığında, milli eğitim yöneticileri ve okul müdürlerinin katılımıyla il merkezi ve Taşlıçay ilçesindeki 8’inci ve 12’nci sınıflara yönelik yapılan “Kazanım Değerlendirme Uygulamaları” değerlendirme toplantılarında, Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde görevli öğretmen Selçuk Şimşek tarafından okullarda yapılan kazanım değerlendirme analizleri hakkında bilgi verildi. Taşlıçay ilçesindeki toplantının ardından Öğretmenevinde incelemelerde bulunan ve yöneticilerden bilgi alan Kökrek, buradan Fatma Turan İlkokulu ile Nurali Turan Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelip bir süre sohbet etti. Öğretmenlerin öneri ve isteklerini dinleyen Kökrek, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca’yı makamında ziyaret edip ilçe eğitimi, yürütülen projeler ve ilçenin eğitim kalitesini artırmak amacıyla fikir alışverişinde bulunan Kökrek, ilçelerdeki 8’inci ve 12'nci sınıflara yönelik yapılan "Kazanım Değerlendirme Uygulamaları" değerlendirme toplantılarının devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Ağrı’da 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
2 bin 812 rakımlı köyde hastalanan İslam bebek için seferber oldular 
YEREL HABERLER 2 bin 812 rakımlı köyde hastalanan İslam bebek için ...
Ekipler 6 aylık bebek için seferber oldu
YEREL HABERLER Ekipler 6 aylık bebek için seferber oldu
Minik öğrencilerin Okuma Bayramı sevinci
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin Okuma Bayramı sevinci
Kaymakam Balcı’dan hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Balcı’dan hayırlı olsun ziyareti
Diyadin’de resim sergisi
YEREL HABERLER Diyadin’de resim sergisi
Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti
YEREL HABERLER Ağrı eksi 33 derece ile zirveye yerleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.