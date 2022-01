Ağrı´da balıkçılar, eksi 30 derecede buzu kırıp balık avlıyor

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)- HAVA sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ağrı´da balıkçılar, soğuk hava ve buz gibi suya aldırış etmeden Murat Nehri'nde yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki buzu kırarak Eskimo usulü balık avlıyor.

Her gün sabah erken saatlerde yola çıkan balıkçılar, su geçirmeyen tulumlarını giyerek Murat Nehri'nin yüzeyini kaplayan buzları belirli noktalardan balta, kürek ve taşla kırıyor. Odundan yaptıkları ve 'tor´ diye adlandırdıkları ağları, kırdıkları noktalardan suya bırakan balıkçılar, buza odun ve taşlarla vurarak balıkların ürküp ağa takılmalarını sağlıyor. Her gün bu şekilde onlarca kilo balık avlayan balıkçılar, yakaladıkları balıkları yol kenarları ya da şehir merkezlerinde kurdukları tezgahlarda kilosunu, 10 ile 15 liradan satıyor.

50 YILDIR BALIKÇILIK YAPIYOR

Hamur ilçesinde yaklaşık 50 yıldır balıkçılıkla geçimini sağladığını dile getiren Kutfettin Karaaslan (65), hava sıcaklığının eksi 30 derecenin altına indiğini ama soğuk havaya rağmen her gün düzenli olarak Murat Nehri´nde balık avına gittiklerini belirtti. Karaaslan: "Her gün balık tutmaya geliyoruz. Bazen çok tutuyoruz. Bazen hiç tutamadan eve gidiyoruz. Günde 10 ile 20 kilo arasında balık yakalıyoruz. Yakaladığımız balıkları da götürüp ya yol kenarında ya da şehir merkezlerinde kurduğumuz tezgahlarda satmaya çalıyoruz. Bu balıkların kilosunu duruma göre 10 ile 20 lira arasında satıyoruz. Tabi kışın soğuk havalarda balık yakalamak çok zordur. Biz de ekmek parası için bu işi yapmak zorundayız" dedi.

'SOĞUK HAVADA ÇOK ZORLANIYORUZ'

Kış mevsiminde çoğu zaman hobi amaçlı arkadaşlarıyla balık avladığını anlatan Zeynel Abidin Gündüz, buzun nehirde yer yer 40 santimetreden daha kalın olduğunu ifade ederek, balık avlama işlemini şu ifadelerle anlattı:

"Ben kışın hobi olarak balık yakalıyorum. Her gün arkadaşlarla gelmeye çalışıyorum. Balıkları buzu kırarak ve odundan yaptığımız ağlarla yakalıyoruz. İlk önce ağın yerini baltayla kırıyoruz. Sonra 50 ile 60 metre uzaklıkta belli noktalarda buza vurarak balıkları yakalamaya çalışıyoruz. Her seferinde ağı en az 20 dakika bekliyoruz. Çok soğuk hava ve zorlanıyoruz ama ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

