Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Ağrı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak 2022 gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

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