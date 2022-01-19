Ağrı’da eğitime kar engeli

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerindeki tüm okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelimiz de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.