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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

DHA

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi


Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)AĞRI'da 17 yaşındaki sürücü, babasına ait otomobille yol kenarındaki züccaciye dükkanına girdi. Otomobil kolona çarparak dururken, iş yeri sahibinin saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki sürücü, babasına ait 34 VF 1171 plakalı otomobille giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yolun solundaki züccaciye dükkanın vitrininden içeri girip kolona çarparak durdu. İş yeri ve otomobilde hasar oluşurken, eşyalar da zarar gördü. Kaza sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı belirtildi.
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibi Mustafa Demir'in, dükkanın önüne bazı eşyaları bırakıp uzaklaşmasından birkaç saniye sonra otomobilin hızla gelip içeri girdiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Selahattin KAÇURU
2022-01-20 11:17:10

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