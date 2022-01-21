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Evde eğitim alan öğrencilerin karne sevinci

DHA

Evde eğitim alan öğrencilerin karne sevinci


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da hastalıkları ya da engeli nedeniyle evde eğitim gören 50 öğrenci karne sevinci yaşadı. Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencileri evlerinde ziyaret edip karne ve hediyelerini verdi. Öğrenci ve velilerin sorunlarını da dinleyen Kökrek, "Evde eğitim ve öğretim gören öğrencilerimizin karnelerini evlerine teslim ediyoruz, yanlarında olduğumuzu hissetmelerini istiyoruz" dedi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hastalıkları ya da engelleri nedeniyle evde eğitim gören 50 öğrenciyi ziyaret ederek, karneleri ile hediyeler verdi. Şube müdürleriyle birlikte öğrencileri ziyaret eden Kökrek, kent genelinde evde eğitim alan öğrencilerin yeni dönemde gerekli ihtiyaçlarını tespit edip daha iyi ortamda eğitim öğretim görmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlattı. Öğrencileri tebrik eden Kökrek, "Bugün birinci dönem sonundayız. Evde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin karnelerini bizzat getiriyoruz. Öğrencilerimizin yanlarında olduğumuzu hissetmeleri ve biraz da psikolojik destek olması noktasında Milli Eğitim olarak tek tek evlerine gidiyoruz. İkinci dönem için çocuklarımızın tekrar ihtiyaçları varsa, eğitim noktasında maddi manevi yapılması gerekenler varsa yardımcı olmak üzere bugün öğrencilerimizin yanlarındayız. Ağrı genelinde yaklaşık 50 öğrenci evde eğitim görmekte. Bu öğrencilerin tamamının karnelerini evlerinde kendilerine ulaştırdık. Bunun yanında kendilerine Bakanlığımızın gönderdiği küçük hediyeleri ve tabletleri, Sayın Bakanımızın selamlarıyla ulaştırıyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, ikinci dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
'ÖĞRENCİLERİMİZE BOL BOL KİTAP OKUMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ'
Karnelerini alan öğrencilere ara tatil için tavsiyelerde de bulunan Kökrek, "Ara tatilde, Sayın Bakan'ımızın da talimatlarıyla evde öğrencilerimize ödev vermiyoruz. Öğrencilerin ara tatilde aileleriyle çok güzel zaman geçirmelerini istiyoruz. Ancak kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Arkadaşlarıyla bol bol eğlenceli bir tatil geçirmelerini istiyoruz. İkinci döneme de hazırlıklı bir şekilde gelmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
'GURURLANDIRACAK BİR DERECE ALMAK İSTİYORUM'
Karnesini alan yüzde 90 bedensel engelli, Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yusuf İncekaya ise okul dışında yüzme sporuyla ilgilendiğini belirtti. Atmaca, "Bedensel engelliyim ve 10'uncu sınıfa gidiyorum. Karnem çok güzel olduğu için mutluyum. Bizi ziyarete gelen müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yüzmeyle ilgileniyorum. Önümüzdeki dönem Gaziantep'te yarışlarımız olacak. Bu yarışlarda iyi bir çalışma sonucunda güzel bir derece alacağımı düşünüyorum. İnşallah ülkemi, şehrimi ve beni sevenleri gururlandıracak bir derece almak istiyorum. Bunun için çalışıyorum" diye konuştu.
'YİNE BİR GÜN DAHA YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİM'
Takdir belgesi alan Mehmet Akif Ersoy 8'inci sınıf öğrencisi Ferhat Polat ise, "Yine bir gün daha yalnız olmadığımı hissettim. Herkes geldi. Çok teşekkür ediyorum. Hediyeler de getirmişler. Diyeceğim başka bir şey yok. Hedefim hep birinci olmak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-01-21 10:16:20

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