Kaymakam Balcı Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.

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Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı İlçede gösteren Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.

Kızılay Diyadin Şube Başkanı Suat Özden'den yapılan faaliyet hakkında bilgi alan Kaymakam Balcı, yaptıkları çalışmaların önemine vurgu yaparak gönüllü Kızılay temsilcilerine başarı diledi.

Tüm hayırsever vatandaşların Türk Kızılay'ına bağışta bulunmasına davet etti.

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