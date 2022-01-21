Ağrı’da öğrencilerin karne sevinci

Ağrı’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören toplam 145 bin 668 öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kentte, yarıyıl tatili nedeniyle 943 okulda, 9 bin 54 öğretmenin rehberliğinde eğitim gören 145 bin 668 öğrenci karnelerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şeref Saraçoğlu İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törende öğrencilere karne ve hediyelerini Vali Yardımcısı Bülent Şimşek ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek verdi. Şimşek ve Kökrek, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet edip öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlıklı ve huzur dolu bir yarıyıl tatili dileklerinde bulundu. Okulda öğrenim gören özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelen Şimşek ve Kökrek, öğrencilerle yakından ilgilenerek karnelerini verip tablet hediye etti.

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