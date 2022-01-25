Kaymakam Balcı öğrencilere yurt tuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Geçen yıl üniversite hazırlık öğrencilerinden Ayşe Aydın ve Berfin Demir, Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'yı ziyaret ederek üniversiteye hazırlık sürecinde kendilerine destek olma konusunda talepleri olmuştu.

Kaymakam Balcı, Ayşe Aydın ve Berfin Demir' e üniversiteyi kazanma sözü karşılığında öğrencilere özel yurt tutarak yardımcı oldu.

Sözlerini tutan öğrenciler; Ayse Aydın Afyon Sağlık Birimleri Diş Hekimliği bölümünü, Berfin Demir ise Van 100. yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazanarak Kaymakamı Balcı' ya teşekkür etmek için ziyarette bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.