Eleşkirt’te ekiplerin kar temizleme çalışması devam ediyor

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde aralıksız eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eleşkirt Belediye ekiplerinin ise karla mücadelesi devam ediyor.

Eleşkirt Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe merkezi ara arterler ve mahalle aralarında gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarla vatandaşların aşırı yağışlardan etkilenmemesi ve hayatın rutin akışının devam etmesi sağlanıyor.

Eleşkirt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Aralıksız devam eden kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Belediyemiz sabah erken saatlerde çalışmalara başlayıp gece geç saatlere kadar çalışmaları aralıksız devam ettirerek kar temizleme çalışmalarını başarı bir şekilde yapmaya devam etmektedirler. Yapılan çalışmalarda vatandaşlarımızın konforlu ve güven içinde bir ulaşım sağlanması için yoğun bir çalışma temposuna girilmiş ve ilçemizde kar temizleme çalışmaları başarılı bir şekilde yapılmıştır. Özellikle çarşı merkezinde çatılarda yoğun bir şekilde biriken kar ve buzlanmalar ilçe esnafı ile birlikte yapılan çalışmalarla çatılardan indirilmiş ve belediye ekiplerimizce düşen kar ve buz kütleleri iş makineleri ile yükleyici kamyonlarla şehir merkezinin dışına taşınmıştır” denildi.

Kar temizleme çalışmalarını denetleyen Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ise çalışmalar hakkında bilgi alırken vatandaşları mağdur etmeden aralıksız yağan kara rağmen işlerini hakkıyla yapan personellerine teşekkür etti.

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