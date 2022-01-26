Ağrı Valisi Varol'dan KOBİ Merkezine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, KOBİ Merkezini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) desteklenerek kentin ekonomisine katkıda bulunmak, kentteki üretim miktarlarını arttırmak ve istihdam alanı oluşturmak amacıyla, Ağrı Valiliğince 2020 yılında kente kazandırılan KOBİ Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Dr. Osman Varol, üreticilerle sohbet etti. 3 bloktan oluşan KOBİ Merkezinde faaliyet yürüten işletmeleri tek tek ziyaret eden ve merkezde çeşitli malzemelerin üretildiğini belirten Vali Varol, üretimi yapılan cam sanayi, kepenk, ayakkabı, baza, mobilya, çelik kapı ve ambalaj ürünlerinin bölge illerinin taleplerini karşıladığını, iç ve dış pazarda yer bulduğunu vurguladı.

KOBİ Merkezinde faaliyet yürüten üretim tesislerinde incelemelerini sürdüren Vali Varol, merkez ile KOBİ’lerin fabrika olmaları noktasında desteklendiğini ve Ağrılı sanatkarların yetişmesine olanak sağlandığını ifade etti. İncelemelerini tamamlayan Vali Varol, Çalışma Toplantısı gerçekleştirerek yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldığı KOBİ’lerle istişarelerde bulundu.

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