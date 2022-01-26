Ağrı’da bir buçuk metreyi bulan kar, ekipler tarafından temizleniyor

Ağrı’da yer yer bir buçuk metreye kadar yükselen kar birikintileri Ağrı Belediyesi tarafından temizleniyor.

Ağrı’da etkili olan kar yağışının ardından Ağrı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar çalışmaları ile ilgili konuşan Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpaslan, "Şehrimizde yer yer bir buçuk metreyi bulan kar çalışmalarını ekiplerimizle beraber 24 saat sıfırın altında eksi 30 dereceyi bulan soğuklarda sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarla ilgili halkımıza da yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başka belediyeler gibi serzenişte de bulunmuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yağan 20 santimetrelik kardan dolayı mega şehrin ne hale geldiğini gördük. İstiyorlarsa kendilerine de ekiplerimizle beraber yardıma gidebiliriz. Bu konuda herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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