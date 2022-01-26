Ağrı Valisi Varol, Ağrı Çocuk Destek Merkezini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Çocuk Destek Merkezini ziyaret ederek merkezde konaklayan çocuklarla bir araya geldi.

Vali Varol, haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin ve yabancı uyruklu gençlerin geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü merkezde incelemelerde bulundu. Revir, müzik atölyesi, etüt salonları, yemekhane, yatakhane ve sosyal alanlardan oluşan Merkezde incelemelerini sürdüren Vali Varol, çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ağrı Çocuk Destek Merkezindeki incelemelerinin ardından Vali Varol, merkezdeki çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Vali Varol, gelecek hedefleri ve hobileri hakkında bilgi aldığı gençlerle yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Son olarak yetkililer ile çalışma toplantısı gerçekleştiren Vali Varol, her çocuğun eşit şartlarda, mutluluk ve huzur içerisinde yaşamasına olanak tanımak amacıyla yürütülen faaliyetlerin önemine vurgu yaparak kurum personele çalışmalarında başarılar diledi.

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