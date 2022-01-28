Kaymakam Balcı, üniversite hazırlanan öğrencilerle buluştu

Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, üniversiteye hazırlık öğrencileri ile Gençlik ve Kültür Merkezinde bir araya geldi.
Öğrencilerle bir araya gelen ve onlarla yakından ilgilenen Kaymakam Balcı, öğrenciler ile söyleşi ortamında sohbet ederek sınavlara hazırlanmalarında ve gelecek planları ile ilgili doğru karar vermeleri için önerilerde bulundu.
Öğrenciler, Kaymakam Balcı'nın ilgilerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.