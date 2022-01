Ağrı Valisi Varol, Patnos’ta

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bir dizi program dolayısıyla Patnos ilçesini ziyaret etti.

Programına Patnos Kaymakamlığı ziyareti ile başlayan ve İlçe Kaymakamı Yusuf Cankatar ve ilçe protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Varol, Kaymakam Cankatar'dan ilçenin genel durumuna ilişkin bilgi aldı. Ardından, Vali Varol, “Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı” kapsamında Patnos’ta faaliyet gösteren mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, muhtarların sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Patnos Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Varol’un yanı sıra il protokol üyeleri, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak konuşmalarına başlayan Vali Varol, kentin her noktasında görev yürüten muhtarlarla her ay düzenli olarak yapılan bu toplantılar sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin anlaşılarak mahalle ve köylerdeki eksikliklerin hızla giderildiğini belirtti. Muhtarların her birinin istek ve taleplerini tek tek dinleyip ilgili kurumlardan bu hususlarda yürüttükleri faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Varol, köy ve mahallelerde yapılması gereken çalışmalar noktasında ilgili kurumlara talimat verdi. Daha sonra ilçenin en işlek noktasında Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar ile birlikte esnafı ziyaret eden Vali Varol, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların tebessümleri ile karşılanıp, samimi sohbetleri ile ağırlanan Vali Varol, bir süre sohbet ettiği esnafa bereketli ve hayırlı kazançlar diledi. Esnaf ziyaretleri esnasında buluştuğu vatandaşlarla hasbihal eden Vali Varol, çalışmalarındaki temel motivasyonunun vatandaşların memnuniyeti olduğunu belirtti.

Bir araya geldiği çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyeler veren Vali Varol, sınavlara hazırlandığını belirten gençlerden gelecek hedefleri hakkında bilgi alarak başarılar diledi.

