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Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı 

DHA

Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı 


Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı)(DHA)AĞRI'nın Patnos ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, Patnos ilçesi Cumhuriyet Caddesi´nde meydana geldi. Aralarında 6 yıldır husumet bulunan akraba Bilici ve Karahan aileleri bugün barışmak için bir araya geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Reşat Bilici yaşamını yitirdi, Kemal Karahan ile aileleri barıştırmak için arabuluculuk yapan İdris Özkaya yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özkaya da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Güvenlik güçleri yeni bir olay yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
Olay sırasında cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise silah sesleri duyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI
2022-01-29 14:19:42

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