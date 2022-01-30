Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı

DHA

Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı


Servet ARSLAN / AĞRI, (DHA)ANTALYA'da hemşirelik yapan Ayşe Kalkan (50), meslektaşı ve 20 yıllık arkadaşı Semra Keskin (48) ile Ağrı Dağı'na tırmandı. Hava sıcaklığının yer yer sıfırın altında 40 ila 50 derece arasında değiştiği Ağrı Dağı'nda 6 gün ve 7 gece kalan Keskin ile Kalkan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmayı başardı.  Zorlu bir tırmanışı başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ayşe Kalkan, "Türk kadının isteyince her şeyi yapabileceğini gördük. İyi örnek teşkil etmek istiyoruz" dedi. 
Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na hemşirelik yaptığı  Antalya'dan gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu 3'üncü kademe antrenörü de olan Ayşe Kalkan, geçen yıl 2 kez kış tırmanışı denemesinde bulundu. Kalkan şubat ayında olumsuz hava şartları, mart ayında ise arkadaşlarının rahatsızlanması nedeniyle zirve yapamadan geri döndü. Ayşe Kalkan, geçen hafta kendisi gibi hemşire ve antrenör olan 20 yıllık arkadaşı Semra Keskin'le Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi. Gerekli hazırlıkları yapan Kalkan ve Keskin, 22 Ocak günü zorlu Ağrı Dağı tırmanışına başladı. Sırtlarında 10 gün kendilerine yetecek kadar malzeme dolu çantaları ile Çevirme köyünden tırmanışa geçen 2 arkadaş, 3 bin 500 metrede kamp kurdu. Tipi ve soğuk sebebiyle hava şartlarının düzelmesi için bekleyen Kalkan ve Keskin, ilk zirve denemesinde olumsuz hava şartları sebebiyle 4 bin 200 metreden geri döndü. Bir süre bekledikten sonra kamplarını 4 bin 100 metreye taşıyan 2 kadın dağcı, hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte 27 Ocak Perşembe günü sıfırın altında 40 derece soğukta Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaşmayı başardı. Soğuk hava sebebiyle saçları buz tutan iki kadın dağcı zirvede yaklaşık 15 dakika kaldıktan sonra inişe geçti. 
'İSKENDER IĞDIR'I ANDIK'
Zorlu tırmanışı başarıyla gerçekleştiren Ayşe Kalkan, 2021'de yapamadığı kış tırmanışını gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. 2 kadın dağcının hiçbir lojistik destek almadan zirve yapmasının önemli olduğunu ifade eden Kalkan, "Türk kadının isteyince her şeyi yapabileceğini gördük. İyi örnek teşkil etmek istiyoruz. Faaliyet başından sonuna kadar her detay düşünülüp planlanmıştı. Buzul geçişi ve soğuk zor zamanlardı. Bu tırmanışta ayrıca 2000 yılı kışında hayatını Ağrı Dağı'nda kaybeden İskender Iğdır'ı da andık" diye konuştu.
SOĞUKLA HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK MÜCADELE
 Arkadaşı Semra Keskin'le 6 gün süren zirve yolculuğunu anlatan Ayşe Kalkan, şunları söyledi:
 "21 Ocak'ta Doğubayazıt'ta buluştuk, 22 Ocak'ta Çevirme köyünden tırmanışa başladık. İlk kampı 3500 metrede kurduk. Hava şartlarının uygun olmasını bekledik. Meteoroloji de normal gibi görünse de dağda hava çok değişik oluyor. Onun için 3 bin 500 metre rakımda 4 gece kaldık. Hava sıcaklığı yer yer sıfırın altında 40 ila 50 derece arasında değişiyordu. Fotoğraf ya da video çekmek için eldiveni çıkardığımda ellerim donacak gibi oluyordu. 4 günün ardından yaptığımız zirve denemesini olumsuz hava şartları sebebiyle tamamlamadık ve 4 bin 100 metredeki ana kampa geri döndük. Burada bekledikten sonra 27 Ocak Perşembe günü hava şartlarının da biraz iyileşmesiyle Semra Keskin ile zirveye ulaştık. Aşırı soğuk sebebiyle ancak 15 dakika durabildiğimiz zirveden daha sonra inişe geçtik. Eşyalarımızı toplayıp inerken çok soğuktu, neredeyse donuyorduk. Soğukla hem fiziksel hem de psikolojik mücadele verdik. Tırmanışta her şeyi bilerek, düşünerek, doğru adımlar atarak yaptık."
DOĞUBAYAZIT HALKINDAN DESTEK 
İki kadın olarak yapacakları zirve yolculuğu öncesi Doğubayazıt halkından destek gördüklerini belirten Kalkan, "Tırmanış başladıktan sonuna kadar ilçe halkı bizden haber bekledi. Biz de telefonların şarjı bitmesin diye belli zamanlarda onları arayarak iyi olduğumuzu ve yerimizi bildiriyorduk. Tırmanış sonrası kaldığımız otelde bir amca bizim zirve fotoğrafımızı istedi. Onların bu desteği bizi çok mutlu etti" dedi. 
    
DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Servet ARSLAN
2022-01-30 09:53:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
YEREL HABERLER Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda ...
Ağrı'da ekiplerin 2300 rakımda karla mücadelesi
YEREL HABERLER Ağrı'da ekiplerin 2300 rakımda karla mücadelesi
Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, ...
Ağrı’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, ...
Aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi
YEREL HABERLER Aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut karla mücadele eden personel ile bir araya geldi
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut karla mücadele eden ...
Ağrı Valisi Varol, Patnos’ta
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Varol, Patnos’ta
Diyadin'de kadın çığlığı Erbani grubu konseri ilgi gördü
YEREL HABERLER Diyadin'de kadın çığlığı Erbani grubu konseri ilgi ...
Kaymakam Balcı, üniversite hazırlanan öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Balcı, üniversite hazırlanan öğrencilerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.