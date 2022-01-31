Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ASTOP üyeleri ile bir araya geldi

Ağrı Sivil Toplum Platfromu’nun “26. Başkanlar Kurulu Toplantısı”, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in katılımı ile yapıldı.

Özel bir restorantta kahvaltı programı eşliğinde gerçekleşen “26. Başkanlar Kurulu Toplantısı”na ASTOP üyesi 34 sivil toplum örgütü katılım gösterirken, platformun konuğu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek oldu. Sivil toplum örgütlerine Ağrı’nın eğitim durumunu aktaran Kökrek, Ağrı’da yaptığı faaliyetleri anlattı. Okul öncesinde yüzde 93 oranına yeni eğitim yılında ulaşacaklarını söyleyen Kökrek, “Ağrı ilimizde 13 yeni okulun yanı sıra 39 yeni anaokulu açıyoruz. Bu anaokullarının bitmesi ile birlikte Ağrı’da yüzde 60 olan okul öncesi okullaşmayı yüzde 93’e taşıyacağız. Bu rakam Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir rakam. Bu sorunu çözdüğümüz takdirde, Ağrı’da eğitim kalitesi kendiliğinden düzelecek. Biz çocuklarımızı hazırlamak için Valimizin de desteği ile ilk dönemde beş deneme yaptık” dedi.

“Türkiye’ye örnek projeler Ağrı’dan çıkmaya başladı”

Türkiye’de çok sayıda projeye örnek olduklarını söyleyen Kökrek,”Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisemizde sıfır atık ile yapılmış kütüphanemiz ve 3 hafta gibi kısa sürede 554 okulumuzun kütüphaneye kavuşması çok önemli örnekler oldu. Biz 43 okulumuzu bu kış mevsiminde doğalgaza dönüştürdük. İlkokulda sınıf ortalamamız 19, ortaokul 20, liselerde ise 22'dir. Bu rakamlar birçok büyük şehirde yok. Öğretmenlerimizin eğitim kalitesi için üniversitemiz ile işbirliğinde sona geldik. Öğretmenlerimiz yüksek lisans ve doktorayı ayrıcalıklı yapacaklar. Ama şunun bilinmesi gerekiyor. Ağrı’da 155 bin öğrenci, 10 bine yakın öğretmen ve 940 eğitim ile alakalı kurum var. Elbette ki bazı eksikliklerimiz olabilir. Ama bunları ben tek başıma çözemem. Hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Çünkü başarı kolektif bir iştir.”ifadelerini kullandı.

Ağrı Sivil Toplum Platformu üyelerinin sorularını da yanıtlayan Kökrek,” Naci Gökçe Lisesinde depremsellik testi olumsuz geldi. Orada Ağrılıların büyük bir hatırasının olduğunun farkındayım. Bir çalışma yapmaya ve bu hatıralara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Fen Lisesinin yerinin değiştirilmesine yönelik bir çalışmamız yok. Bende isterim taleplerin gerçekleşmesini ama planlama doğru yapılmaz ise o okul atıl kalabilir. Ağrı’da yaşamış kişilerin isimlerinin okullara verilmesine yönelik çalışmamız devam ediyor. Bir lisenin isminin Ağrı Lisesi olması fikrine katılıyorum. Çalışmasını yapıp Valimize sunacağız. Şunun da bilinmesini isterim ki ücretli öğretmen alımında tamamen KPSS puanını esas alıyoruz. Ancak atanan kişi gitmeyince bir alt puanlı kişi atanıyor. Bu durumda sanki adam kayırmışız gibi algılanıyor. Biz adalete inanan insanlarız. Hiç kimsenin hakkını yemedik, buna müsaade etmeyiz“ dedi.

“Ağrı’da yaşayan herkes birer kahramandır”

Platform Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın ise platformun eğitim alanında yaptığı çalışmaları anlatarak, “Biz kıymetli müdürümüze nezaket gösterip davetimize icabet ettiği için teşekkür ediyoruz. Ağrı’nın eğitim alanındaki sorunlarını çözebileceğine dair ümit var olduk“dedi. İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Gökalp ise,“Ben Ağrı’da yaşayan herkes için kahraman sıfatını kullanıyorum. Bu tarz bilgi alışverişlerinin olması bizleri mutlu ediyor. Eğitimde yapılaşmamız çok iyi, inşallah sınav düzeyimizi de ileri düzeye taşıyacağız “ dedi.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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