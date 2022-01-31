Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ASTOP üyeleri ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ASTOP üyeleri ile bir araya geldi

İHA

Ağrı Sivil Toplum Platfromu'nun "26. Başkanlar Kurulu Toplantısı", İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in katılımı ile yapıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ASTOP üyeleri ile bir araya geldi

Ağrı Sivil Toplum Platfromu’nun “26. Başkanlar Kurulu Toplantısı”, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in katılımı ile yapıldı.
Özel bir restorantta kahvaltı programı eşliğinde gerçekleşen “26. Başkanlar Kurulu Toplantısı”na ASTOP üyesi 34 sivil toplum örgütü katılım gösterirken, platformun konuğu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek oldu. Sivil toplum örgütlerine Ağrı’nın eğitim durumunu aktaran Kökrek, Ağrı’da yaptığı faaliyetleri anlattı. Okul öncesinde yüzde 93 oranına yeni eğitim yılında ulaşacaklarını söyleyen Kökrek, “Ağrı ilimizde 13 yeni okulun yanı sıra 39 yeni anaokulu açıyoruz. Bu anaokullarının bitmesi ile birlikte Ağrı’da yüzde 60 olan okul öncesi okullaşmayı yüzde 93’e taşıyacağız. Bu rakam Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir rakam. Bu sorunu çözdüğümüz takdirde, Ağrı’da eğitim kalitesi kendiliğinden düzelecek. Biz çocuklarımızı hazırlamak için Valimizin de desteği ile ilk dönemde beş deneme yaptık” dedi.
“Türkiye’ye örnek projeler Ağrı’dan çıkmaya başladı”
Türkiye’de çok sayıda projeye örnek olduklarını söyleyen Kökrek,”Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisemizde sıfır atık ile yapılmış kütüphanemiz ve 3 hafta gibi kısa sürede 554 okulumuzun kütüphaneye kavuşması çok önemli örnekler oldu. Biz 43 okulumuzu bu kış mevsiminde doğalgaza dönüştürdük. İlkokulda sınıf ortalamamız 19, ortaokul 20, liselerde ise 22'dir. Bu rakamlar birçok büyük şehirde yok. Öğretmenlerimizin eğitim kalitesi için üniversitemiz ile işbirliğinde sona geldik. Öğretmenlerimiz yüksek lisans ve doktorayı ayrıcalıklı yapacaklar. Ama şunun bilinmesi gerekiyor. Ağrı’da 155 bin öğrenci, 10 bine yakın öğretmen ve 940 eğitim ile alakalı kurum var. Elbette ki bazı eksikliklerimiz olabilir. Ama bunları ben tek başıma çözemem. Hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Çünkü başarı kolektif bir iştir.”ifadelerini kullandı.
Ağrı Sivil Toplum Platformu üyelerinin sorularını da yanıtlayan Kökrek,” Naci Gökçe Lisesinde depremsellik testi olumsuz geldi. Orada Ağrılıların büyük bir hatırasının olduğunun farkındayım. Bir çalışma yapmaya ve bu hatıralara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Fen Lisesinin yerinin değiştirilmesine yönelik bir çalışmamız yok. Bende isterim taleplerin gerçekleşmesini ama planlama doğru yapılmaz ise o okul atıl kalabilir. Ağrı’da yaşamış kişilerin isimlerinin okullara verilmesine yönelik çalışmamız devam ediyor. Bir lisenin isminin Ağrı Lisesi olması fikrine katılıyorum. Çalışmasını yapıp Valimize sunacağız. Şunun da bilinmesini isterim ki ücretli öğretmen alımında tamamen KPSS puanını esas alıyoruz. Ancak atanan kişi gitmeyince bir alt puanlı kişi atanıyor. Bu durumda sanki adam kayırmışız gibi algılanıyor. Biz adalete inanan insanlarız. Hiç kimsenin hakkını yemedik, buna müsaade etmeyiz“ dedi.
“Ağrı’da yaşayan herkes birer kahramandır”
Platform Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın ise platformun eğitim alanında yaptığı çalışmaları anlatarak, “Biz kıymetli müdürümüze nezaket gösterip davetimize icabet ettiği için teşekkür ediyoruz. Ağrı’nın eğitim alanındaki sorunlarını çözebileceğine dair ümit var olduk“dedi. İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Gökalp ise,“Ben Ağrı’da yaşayan herkes için kahraman sıfatını kullanıyorum. Bu tarz bilgi alışverişlerinin olması bizleri mutlu ediyor. Eğitimde yapılaşmamız çok iyi, inşallah sınav düzeyimizi de ileri düzeye taşıyacağız “ dedi.
Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ağrı’da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya ...
Ağrı'nın en centilmen kulüpleri açıklandı
YEREL HABERLER Ağrı'nın en centilmen kulüpleri açıklandı
Ağrı’da “Hünerli Eller Sıcak Yüreklerde” projesi
YEREL HABERLER Ağrı’da “Hünerli Eller Sıcak Yüreklerde” projesi
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda ...
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
YEREL HABERLER Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda ...
Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda zirve yaptı
YEREL HABERLER Ayşe ve Semra hemşireler -40 derecede Ağrı Dağı'nda ...
Ağrı'da ekiplerin 2300 rakımda karla mücadelesi
YEREL HABERLER Ağrı'da ekiplerin 2300 rakımda karla mücadelesi
Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, ...
Ağrı’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 ölü, ...
Aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi
YEREL HABERLER Aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.