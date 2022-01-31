Ağrı’da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup bir araya geldikten sonra aralarında tartışma çıkmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen ve R.B. ile İ.Ö.’nün hayatını kaybettiği olaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahla yaralanan bir kişinin yerde yattığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.