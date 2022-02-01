Kar manzarası dorone ile görüntülendi

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Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ağrı’da ortaya çıkan manzara done ile görüntülendi.

Kış mevsiminin etkisini en fazla hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı’da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte bembeyaz örtünün arasında kaybolan ağaçlar ise ortaya eşsiz güzellikte görüntülerin çıkmasına neden oldu.

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