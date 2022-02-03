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Başkan Sayan’dan Kandil Mesajı

İHA

Başkan Sayan’dan Kandil Mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Regaip Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
Başkan Sayan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Bereket ve maneviyat dönemi olarak tanımladığımız Mübarek Üç Aylara girmiş bulunmaktayız. Yüce Allah’ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, lütuf ve bereketinin bizleri donattığı, Mübarek Üç Ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaib Kandiline ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu gece, yapılan duaların Yüce Mevla’ya sunulduğu ve onun rahmetinden af ve mağfiret dilenildiği, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği umut, huzur ve adeta bir müjde gecesidir.
Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ağrılı hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaib Kandili'ni ve Mübarek Üç Aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

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